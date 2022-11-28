Контіолагті-2022: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

29 листопада – 4 грудня у фінському Контіолагті відбудеться стартовий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.

До програми цього етапу увійшли по чотири дисципліни в чоловіків та жінок: індивідуальні гонки, естафети, спринти та персьюти.

Розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону

29 листопада

14:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

30 листопада

14:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

1 грудня

12:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

14:35 – Естафета, 4х6, жінки

3 грудня

11:45 – Спринт, 10 км, чоловіки

14:45 – Спринт, 7,5 км, жінки

4 грудня

13:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д).

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