Контіолагті-2022: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Новий біатлонний сезон візьме старт у вівторок, 29 листопада.
29 листопада – 4 грудня у фінському Контіолагті відбудеться стартовий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.
До програми цього етапу увійшли по чотири дисципліни в чоловіків та жінок: індивідуальні гонки, естафети, спринти та персьюти.
Розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону
29 листопада
14:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
30 листопада
14:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
1 грудня
12:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
14:35 – Естафета, 4х6, жінки
3 грудня
11:45 – Спринт, 10 км, чоловіки
14:45 – Спринт, 7,5 км, жінки
4 грудня
13:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д).
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