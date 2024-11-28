Контіолагті-2024: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує вже у суботу, 30 листопада.

30 листопада – 8 грудня у фінському Контіолагті відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону-2024/25.

До програми змагань стартового етапу сезону Кубка світу з біатлону увійшли одиночна та класична змішані естафети, чоловічі та жіночі естафети, короткі індивідуальні гонки, спринти, а також масстарти.

Зазначимо, що другий етап нового сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 13-15 грудня австрійський Гогфільцен.

Розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25

30 листопада

14:15 – Одинична змішана естафета

16:45 – Змішана естафета

1 грудня

14:45 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

18:25 – Естафета, 4х6, жінки

3 грудня

17:20 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки

4 грудня

17:20 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки

6 грудня

17:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 грудня

18:10 – Спринт, 7,5 км, жінки

8 грудня

15:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

18:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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