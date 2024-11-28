Контіолагті-2024: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує вже у суботу, 30 листопада.
30 листопада – 8 грудня у фінському Контіолагті відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону-2024/25.
До програми змагань стартового етапу сезону Кубка світу з біатлону увійшли одиночна та класична змішані естафети, чоловічі та жіночі естафети, короткі індивідуальні гонки, спринти, а також масстарти.
Зазначимо, що другий етап нового сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 13-15 грудня австрійський Гогфільцен.
Розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25
30 листопада
14:15 – Одинична змішана естафета
16:45 – Змішана естафета
1 грудня
14:45 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
18:25 – Естафета, 4х6, жінки
3 грудня
17:20 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки
4 грудня
17:20 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки
6 грудня
17:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
7 грудня
18:10 – Спринт, 7,5 км, жінки
8 грудня
15:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
18:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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