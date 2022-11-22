Контракт на 7 років: Реброву запропонували очолити збірну України – ЗМІ

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров 2023 року може очолити збірну України.

Про це повідомляє "ТаТоТаке"

"За моєю інформацією, Ребров в Україні зустрічався не тільки з Павелком, а й з представниками Офісу президента. Зокрема, з паном Єрмаком. Я можу повторити те, що раніше казав: є принципова згода від Реброва на цю співпрацю з УАФ та збірною.

Тільки не можемо зараз знати, коли це розпочнеться. Якщо його звільнять десь у лютому чи в березні, то може з’явитись вже на першу гру відбіркового циклу Євро проти Англії. Якщо ні, то Ребров наприкінці травня може підійти до керівництва, щоб клуб не виплачував зарплатню за останній місяць та провів його з іншим тренером", – сказав ведучий програми Михайло Співаковський.

Зазначається, що Українська асоціація футболу (УАФ) готова запропонувати Реброву контракт одразу на 7 років – до 2030 року.

Ребров став головним тренером "Аль-Айна" влітку 2021 року. Раніше він очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Під керівництвом українця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

Крім того, Професійна футбольна ліга ОАЕ визнала українця Сергія Реброва найкращим тренером національного чемпіонату за підсумками сезону-2021/22.

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