"Контракт підписано": промоутер назвав, коли і де може відбутися реванш Усик - Джошуа

"Контракт підписано": промоутер назвав, коли і де може відбутися реванш Усик - Джошуа

Сторони продовжують переговори про організацію другого поєдинку між українцем і британцем.

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн заявив, що реванш між його підопічним і володарем титулів IBF, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком вже погоджено.

За його словами, угоду про другий поєдинок між українцем і британцем було підписано, а сторонам залишилося визначитися з місцем його проведення та датою.

"Є багато міст, які дуже зацікавлені у проведенні цього бою. Поки що це найбільший поєдинок у надважкій вазі цього року, найбільший серед доступних боїв у надважкій вазі. Минулого тижня я відвідав низку країн на Близькому Сході. Я поговорив з Деніелом Леві, і він із задоволенням знову організував би реванш на стадіоні "Тоттенгема".

Я хочу, щоб бій Усика і Джошуа відбувся у Великій Британії, але Олександр, звичайно, теж скаже своє слово. Вони захочуть провести бій там, де можна буде заробити найбільше грошей. Травень - це ще дуже реалістичний місяць для цього бою. Зараз я спілкуюся з Олександром Красюком та Егісом Клімасом.

Нам не потрібно підписувати угоду. Вона вже є, контракт підписано. Потрібно узгодити місце проведення та дату. Це неминуче має статися", - сказав Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Matchroom Boxing.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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