Контракт погоджено: одноклубник Малиновського змінить "Аталанту" на аутсайдера АПЛ

Німець не виходить на поле з вересня минулого року.

"Ньюкасл" погодив контракт із півзахисником "Аталанти" Робіном Госенсом.

Про це повідомляє Sky Sport.

Із самим гравцем Ньюкасл уже домовився про умови особистого контракту на три з половиною роки, за яким німець зароблятиме 3,5 мільйона євро за сезон.

У вересні минулого року 27-річний німець трамувався. "Сороки" готові підписати Госенса навіть з огляду на його травму за умови успішного відновлення. Відповідне обстеження Робін має пройти у лютому.

Госсенс грає за Аталанту з літа 2017 року та сумарно забив 29 голів у 157 матчах бергамасків у всіх турнірах. Цього сезону Госенс ​​провів вісім матчів і забив два голи у всіх турнірах.

Ньюкасл перебуває на передостанньому, 19-у місці у Прем'єр-лізі.

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