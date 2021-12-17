Контракт погоджено: зірка "Динамо" проходить медичне обстеження в клубі АПЛ

Віталій Миколенко у кроці від переходу в "Евертон".

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко максимально близький до переходу в англійський "Евертон".

Як повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, 22-річний футболіст "біло-синіх" уже узгодив умови особистого контракту з "ірисками" та зараз проходить медичне обстеження в мерсисайдському клубі.

За інформацією британських ЗМІ, за перехід гравця збірної України "Евертон" заплатить "Динамо" 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 23,5 мільйона євро). Романо стверджує, що кияни за цей трансфер зароблять близько 21-23 мільйонів євро.

EXCL: Ukraine left back Vitaliy Mykolenko is currently undergoing his medical as new Everton player, here we go! #EFC



He’s set to join Everton from Dynamo Kiev on a permanent move, final price around €21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021

Раніше повідомлялося, що перехід Миколенка до англійського клубу підтвердив головний тренер киян Мірча Луческу.

Цього сезону Миколенко провів 21 матч за "Динамо" у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі. На його рахунку також 21 матч за збірну України.

"Евертон" під керівництвом Рафаеля Бенітеса посідає 14-те місце турнірної таблиці АПЛ. В останньому матчі "іриски" відібрали очки в "Челсі", який посідає третю сходинку.

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