Контракт уже погоджено: "Барселона" заплатить компенсацію за свого майбутнього тренера

Найближчим часом легенда клубу Хаві очолить "синьо-гранатових".

Каталонська "Барселона" зовсім скоро повинна отримати нового головного тренер. Ним стане колишній півзахисник каталонського клубу Хаві Ернандес.

За інформацією Mundo Deportivo, керівництво "блаугранас" узгодило умови контракту з 41-річним іспанцем, який зараз очолює катарський "Аль-Садд".

Джерело зазначає, що в "Барселоні" Хаві зароблятиме менше, ніж у Катарі. Також значна частина грошових виплат залежатиме від досягнутих з командою завдань.

Крім того, авторитетний журналіст Ніколо Скіра у Twitter повідомив, що "Барселона" погодилася на умови, які висунув "Аль-Садд", та заплатить катарському клубу один мільйон євро за достроковий відхід Хаві з посади головного тренера.

#Barça will pay the release clause by €1M to #AlSadd and in the next days will complete the signing of #Xavi Hernandez as new coach. Total agreement between Xavi and #Barcelona’s President (J.Laporta). #transfers #FCB https://t.co/eFFLHYSbAx — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 3, 2021

Як повідомляє журналіст Sky Sport Маттео Моретто у Twitter, найближчим часом "Барселона" остаточно завершать підписання Хаві та планує представити його головним тренером клубу у понеділок, 8 листопада.

El club lo tenía clarísimo ya tras Cadiz: dos posibilidades. Xavi, el elegido, el que mejor conoce al mundo Barça. Leyenda. Apostará por los jóvenes y tendrá un estilo de la casa. Jugó con los capitanes. Será presentado el lunes: este es el plan a día de hoy. Contrato hasta 2024. https://t.co/Irc0i38Ffw pic.twitter.com/1OnQGMwlQI — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 3, 2021

Наразі "Барселона" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Чемпіонату Іспанії. Після 11 зіграних поєдинків у їхньому активі 16 набраних балів.

28 жовтня "синьо-гранатові" оголосили про звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера. В останніх двох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці зіграли внічию з "Алавесом" у Примері та обіграли київське "Динамо" в Лізі чемпіонів.

з посади головного тренера. В останніх двох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці у Примері та в Лізі чемпіонів. У наступному поєдинку "синьо-гранатові" 6 листопада на виїзді зустрінуться з "Сельтою" у внутрішній першості.

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