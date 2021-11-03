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Контракт уже погоджено: "Барселона" заплатить компенсацію за свого майбутнього тренера

Контракт уже погоджено: "Барселона" заплатить компенсацію за свого майбутнього тренера

Associated Press

Найближчим часом легенда клубу Хаві очолить "синьо-гранатових".

Каталонська "Барселона" зовсім скоро повинна отримати нового головного тренер. Ним стане колишній півзахисник каталонського клубу Хаві Ернандес.

За інформацією Mundo Deportivo, керівництво "блаугранас" узгодило умови контракту з 41-річним іспанцем, який зараз очолює катарський "Аль-Садд".

Джерело зазначає, що в "Барселоні" Хаві зароблятиме менше, ніж у Катарі. Також значна частина грошових виплат залежатиме від досягнутих з командою завдань.

Крім того, авторитетний журналіст Ніколо Скіра у Twitter повідомив, що "Барселона" погодилася на умови, які висунув "Аль-Садд", та заплатить катарському клубу один мільйон євро за достроковий відхід Хаві з посади головного тренера.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Маттео Моретто у Twitter, найближчим часом "Барселона" остаточно завершать підписання Хаві та планує представити його головним тренером клубу у понеділок, 8 листопада.

  • Наразі "Барселона" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Чемпіонату Іспанії. Після 11 зіграних поєдинків у їхньому активі 16 набраних балів.
  • 28 жовтня "синьо-гранатові" оголосили про звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера. В останніх двох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці зіграли внічию з "Алавесом" у Примері та обіграли київське "Динамо" в Лізі чемпіонів.
  • У наступному поєдинку "синьо-гранатові" 6 листопада на виїзді зустрінуться з "Сельтою" у внутрішній першості.
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