Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Контракт уже є: "Реал" близький до підписання найдорожчого футболіста світу

Контракт уже є: "Реал" близький до підписання найдорожчого футболіста світу

Associated Press

Кіліан Мбаппе, швидше за все, влітку перебереться до столиці Іспанії.

Форвард французького "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе ухвалив остаточне рішення щодо свого футбольного майбутнього.

За інформацією авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, 22-річний француз після закінчення поточного сезону стане гравцем мадридського "Реала".

Повідомляється, що Мбаппе вже отримав контракт від "Королівського клубу". Підписати угоду з "вершковими" Кіліан може не раніше лютого. Вплинути на його рішення перебратися до Мадрида може лише велика несподіванка.

Раніше стало відомо, що "Реал" спокушає Мбаппе "космічною" зарплатою. Своєю чергою, парижани підготували для француза новий контракт, який зробить його найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

  • Поточний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до кінця сезону-2021/22. Влітку француз стане вільним агентом.
  • У нинішньому сезоні Мбаппе провів 15 матчів за паризький клуб, забив 6 голів і віддав 4 асисти.
  • Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за даними порталу Transfermarkt. Його трансферна вартість оцінюється в 160 мільйонів євро.
Наступна публікація