Контракт уже є: "Реал" близький до підписання найдорожчого футболіста світу

Кіліан Мбаппе, швидше за все, влітку перебереться до столиці Іспанії.

Форвард французького "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе ухвалив остаточне рішення щодо свого футбольного майбутнього.

За інформацією авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, 22-річний француз після закінчення поточного сезону стане гравцем мадридського "Реала".

Повідомляється, що Мбаппе вже отримав контракт від "Королівського клубу". Підписати угоду з "вершковими" Кіліан може не раніше лютого. Вплинути на його рішення перебратися до Мадрида може лише велика несподіванка.

| Mbappe already has a contract with Real Madrid. He can't sign until February. Only an incredible surprise can change this final decision by Kylian (Mbappe). He has already decided. @DiMarzio on @ELEVENSPORTSPL [] — Madrid Xtra. (@MadridXtra) October 26, 2021

Раніше стало відомо, що "Реал" спокушає Мбаппе "космічною" зарплатою. Своєю чергою, парижани підготували для француза новий контракт, який зробить його найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

Поточний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до кінця сезону-2021/22. Влітку француз стане вільним агентом.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 15 матчів за паризький клуб, забив 6 голів і віддав 4 асисти.

Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за даними порталу Transfermarkt. Його трансферна вартість оцінюється в 160 мільйонів євро.

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