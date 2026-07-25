Копенгаген — Полісся: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

"Полісся" — "Копенгаген" / facebook.com/fcpolissya

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У середу, 29 липня, житомирське "Полісся" зустрінеться з данським "Копенгагеном" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Паркен" у данському місті Копенгаген. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 23 липня у словацькому Кошице та завершилася результативною нічиєю (3:3).

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Прогноз букмекерів на матч Копенгаген — Полісся

Фаворитом матчу букмекери вважають "Копенгаген". На перемогу данського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,42. Нічия — 4,50. Виграш житомирців — 6,66.

На прохід "Копенгагена" до наступної стадії приймають ставки з коефіцієнтом 1,20. Підсумковий успіх команди Руслана Ротаня — 4,20.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Дебрецен" (Угорщина) — "Пюнік" (Вірменія), а переможений завершить виступи в єврокубках.

Рнаіше повідомлялося, що фанати "Копенгагена" підтримали Україну під час матчу з "Поліссям" у відборі Ліги конференцій.

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Також ми розповідали, що фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи.

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