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Копенгаген — Полісся: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Перша зустріч між командами завершилася результативною нічиєю.
У середу, 29 липня, житомирське "Полісся" зустрінеться з данським "Копенгагеном" у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Паркен" у данському місті Копенгаген. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 23 липня у словацькому Кошице та завершилася результативною нічиєю (3:3).
Прогноз букмекерів на матч Копенгаген — Полісся
Фаворитом матчу букмекери вважають "Копенгаген". На перемогу данського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,42. Нічия — 4,50. Виграш житомирців — 6,66.
На прохід "Копенгагена" до наступної стадії приймають ставки з коефіцієнтом 1,20. Підсумковий успіх команди Руслана Ротаня — 4,20.
Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Дебрецен" (Угорщина) — "Пюнік" (Вірменія), а переможений завершить виступи в єврокубках.
Рнаіше повідомлялося, що фанати "Копенгагена" підтримали Україну під час матчу з "Поліссям" у відборі Ліги конференцій.
Також ми розповідали, що фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи.