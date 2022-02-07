Корейського ковзаняра забрали з льоду на ношах після забігу на Олімпіаді: що сталося

Корейського ковзаняра забрали з льоду на ношах після забігу на Олімпіаді: що сталося

Він завершив заїзд лідером.

Дуже неприємно завершвся чвертьфінальний забіг із шорт-треку на тисячу метрів для корейського ковзаняра - Пак Чан Хека.

23-річний спортсмен показав перший час у чвертьфінальному забігу та пройшов у наступну стадію змагань. Утім, після забігу він врізався у борт разом із італійським спортсменом.

Як наслідок, Пак Чан Хек отримав пошкодження руки та не зміг самостійно покинути майданчик. Південнокорейський шорт-трекіст покинув змагальний майданчик на ношах за допомогою лікарів. Інформація про характер травми руки не уточнюється.

Associated Press

Додамо, що південнокорейський спортсмен п'ять разів піднімався на призовий подіум етапів Кубка світу, перемігши один раз.

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