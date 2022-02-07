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Корейського ковзаняра забрали з льоду на ношах після забігу на Олімпіаді: що сталося

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Корейського ковзаняра забрали з льоду на ношах після забігу на Олімпіаді: що сталося

Associated Press

Він завершив заїзд лідером.

Дуже неприємно завершвся чвертьфінальний забіг із шорт-треку на тисячу метрів для корейського ковзаняра - Пак Чан Хека.

23-річний спортсмен показав перший час у чвертьфінальному забігу та пройшов у наступну стадію змагань. Утім, після забігу він врізався у борт разом із італійським спортсменом.

Як наслідок, Пак Чан Хек отримав пошкодження руки та не зміг самостійно покинути майданчик. Південнокорейський шорт-трекіст покинув змагальний майданчик на ношах за допомогою лікарів. Інформація про характер травми руки не уточнюється.

© Associated Press
Associated Press

Додамо, що південнокорейський спортсмен п'ять разів піднімався на призовий подіум етапів Кубка світу, перемігши один раз.

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