Корінець квитка на перший матч легенди НБА продали за рекордну суму

Корінець квитка на перший матч легенди НБА продали за рекордну суму

Колекціонер витратив понад 250 тисяч доларів на цей лот.

Корінець квитка на перший матч Майкла Джордана в НБА було продано в п'ятницю на аукціоні Huggins & Scott за рекордну суму 264 000 доларів.

Про це повідомляє ESPN.

ESPN.com

Попередній рекорд був встановлений у жовтні цього року, коли корінець квитка на третій матч Світової серії 1903 був проданий на Christie's за 175 000 доларів.

Це був поєдинок проти Вашингтона, який відбувся 26 жовтня 1984 року на стадіоні Чикаго. У тому матчі Джордан набрав 16 очок, здійснив 7 передач, 6 підбирань та 4 блок-шоти, а Буллз виграли з рахунком 109:93.

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