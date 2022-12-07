"Король футболу" одужує: стан здоров'я Пеле покращився

Легендарний футболіст поки перебуває у лікарні Сан-Паулу.

Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле продовжує перебувати у лікарні у Сан-Паулу, але його стан здоров’я покращився.

Про це пише Ge Globo.

Зазначається, що у легендарного футболіста "загальне прогресивне покращення" після лікування респіраторної інфекції.

Король футболу перебуває у загальній палаті та зі "стабільними ознаками, у свідомості та без подальших ускладнень".

Hospitalizado em São Paulo, para exames, Pelé teve "melhora progressiva geral" após tratar uma infecção respiratória, de acordo com boletim divulgado nesta terça



O Rei do Futebol está em um quarto comum e com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências" pic.twitter.com/mKFPzw5i1m — ge (@geglobo) December 6, 2022

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що у Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його екстрену госпіталізацію. Згодом сам Пеле повідомив, що перебуває в лікарні із плановим щомісячним візитом.

Водночас, за інформацією ЗМІ, "Король футболу" перебуває у важкому стані, а його організм більше не реагує на хіміотерапію.

Згодом одна з доньок футболіста розкрила справжню причину госпіталізації Пеле.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби як "Сантос" та "Нью-Йорк Космос".

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