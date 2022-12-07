Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Король футболу" одужує: стан здоров'я Пеле покращився

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
210
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Король футболу" одужує: стан здоров'я Пеле покращився

Фото: Associated Press

Легендарний футболіст поки перебуває у лікарні Сан-Паулу.

Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле продовжує перебувати у лікарні у Сан-Паулу, але його стан здоров’я покращився.

Про це пише Ge Globo.

Зазначається, що у легендарного футболіста "загальне прогресивне покращення" після лікування респіраторної інфекції.

Король футболу перебуває у загальній палаті та зі "стабільними ознаками, у свідомості та без подальших ускладнень".

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що у Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його екстрену госпіталізацію. Згодом сам Пеле повідомив, що перебуває в лікарні із плановим щомісячним візитом.

Водночас, за інформацією ЗМІ, "Король футболу" перебуває у важкому стані, а його організм більше не реагує на хіміотерапію.

Згодом одна з доньок футболіста розкрила справжню причину госпіталізації Пеле.

  • Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби як "Сантос" та "Нью-Йорк Космос".

Читайте також:

Вдарив фаната ногою в голову: ексзірка "Барселони" вляпався в скандал на ЧС-2022 (відео)

Зірка збірної Англії раптово залишив табір національної команди під час ЧС-2022: неприємна причина

Зупинилося серце: 17-річний гравець збірної Косова помер на футбольному полі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
210
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація