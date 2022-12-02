"Король футболу" Пеле прокоментував свою госпіталізацію

Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле прокоментував інформацію про свою екстрену госпіталізацію. Він повідомив, що перебуває в лікарні із плановим щомісячним візитом.

Про це футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

Також він опублікував фотографію будівлі в Катарі, на фасаді якої за допомогою підсвічування зобразили його обличчя та побажання одужання.

"Друзі, я перебуваю в лікарні зі щомісячним візитом. Завжди приємно отримувати такі позитивні меседжі. Дякую Катару і всім, хто надсилає мені гарний настрій", – написав бразилець.

Минулої осені Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій кишці. У лютому цього року він два тижні лежав у лікарні через інфекцію сечовивідних шляхів. Також навесні бразилець проходив лікування від раку товстої кишки.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що у Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його госпіталізацію.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби як "Сантос" та "Нью-Йорк Космос".

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