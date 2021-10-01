"Король футболу" повернувся додому: Пеле виписали з лікарні після операції з видалення пухлини

"Король футболу" повернувся додому: Пеле виписали з лікарні після операції з видалення пухлини

80-річний бразилець у соцмережах подякував лікарям та уболівальникам, які підтримують його.

Легендарного бразильського футболіста, триразового чемпіона світу з футболу Пеле виписали з лікарні Сан-Паулу, куди він повторно потрапив після перенесеної операції з видалення пухлини.

Радісною звісткою 80-річний "Король футболу" поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Коли шлях важкий, святкуйте на ньому кожен крок. Зосередьтеся на своєму щасті. Це правда, що я більше не можу стрибати, але в останні декілька днів я бив кулаками в повітря більше разів, ніж зазвичай.

Я дуже щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, людяним і дуже ласкавим. Дякую також усім вам, хто на відстані робить моє життя наповненим такою кількістю послань любові", - написав "Король футболу".

Раніше ТСН Проспорт писав, що донька Пеле показала зворушливе відео з палати батька. Він заспівав гімн свого рідного клубу "Сантоса".

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962, 1970 роках). Також його було названо найкращим футболістом XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА.

У 2014 році легендарний бразильський футболіст отримав "Золотий м'яч" за заслуги перед футболом.

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