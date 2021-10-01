"Король футболу" повернувся додому: Пеле виписали з лікарні після операції з видалення пухлини

80-річний бразилець у соцмережах подякував лікарям та уболівальникам, які підтримують його.
Легендарного бразильського футболіста, триразового чемпіона світу з футболу Пеле виписали з лікарні Сан-Паулу, куди він повторно потрапив після перенесеної операції з видалення пухлини.
Радісною звісткою 80-річний "Король футболу" поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Коли шлях важкий, святкуйте на ньому кожен крок. Зосередьтеся на своєму щасті. Це правда, що я більше не можу стрибати, але в останні декілька днів я бив кулаками в повітря більше разів, ніж зазвичай.
Я дуже щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, людяним і дуже ласкавим. Дякую також усім вам, хто на відстані робить моє життя наповненим такою кількістю послань любові", - написав "Король футболу".
Раніше ТСН Проспорт писав, що донька Пеле показала зворушливе відео з палати батька. Він заспівав гімн свого рідного клубу "Сантоса".
- Пеле тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962, 1970 роках). Також його було названо найкращим футболістом XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА.
- У 2014 році легендарний бразильський футболіст отримав "Золотий м'яч" за заслуги перед футболом.