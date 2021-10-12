Король хевівейту: Ф'юрі спихнув Усика з вершини рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги

Тепер український чемпіон посідає другу сходинку.

Авторитетний портал BoxRec опублікував оновлений рейтинг боксерів надважкого дивізіону. Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі після перемоги нокаутом над Деонтеєм Вайлдером очолив цей список.

Тріумф над "Бронзовим бомбардувальником" дозволив "Циганському королю" обійти в рейтингу найкращих надважковаговиків світу українця Олександра Усика, який раніше захопив лідерство після переможного поєдинку з Ентоні Джошуа.

Таким чином, український володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі розташувався на другій позиції рейтингу. А Джошуа тепер замикає топ-3. На четвертій сходинці - Вайлдер.

Топ-10 боксерів хевівейту за версією BoxRec

1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Деонтей Вайлдер (США)

5. Ділліан Вайт (Велика Британія)

6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

7. Майкл Хантер (США)

8. Енді Руїс (США)

9. Дерек Чісора (Велика Британія)

10. Кубрат Пулєв (Болгарія)

Нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді, Ф'юрі успішно закінчив трилогію з "Бронзовим бомбардувальником". Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця в сьомому раунді .

. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

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