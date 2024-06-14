"Король поверне собі трон": Ф'юрі відновив тренування і зухвало пригрозив Усику (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повернувся до тренувального процесу і звернувся до абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика.

"Циганський король" записав відео у спортзалі, пообіцявши здолати українця в реванші та відібрати у нього звання "абсолюта".

"Послухайте! Я здобув у боксі все – титули, рекорди та багато іншого. Але мені ніколи не доводилося повертатися після поразки. 21 грудня в Ер-Ріяді король поверне собі трон і стане абсолютним чемпіоном.

Усику, я йду за тобою. Готуйся до зустрічі з "Циганським королем". Я знаю, що повинен робити, оскільки я бачив свої недоліки і вірю, що виправлю їх", – заявив Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі активував опцію про реванш з Усиком. Другий поєдинок між українцем і британцем відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.

Додамо, що нещодавно в Мережі з'явилося відео, як Ф'юрі після бою з Усиком напився в мотлох в одному з пабів рідного Моркама. "Циганський король" повзав навколішки та вдарився головою об ліхтарний стовп.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона. Водночас, британець не визнав свою поразку, заявивши, що судді віддали перемогу Олександру через те, що в його країні триває війна.

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