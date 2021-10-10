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Король Європи: Роналду встановив новий рекорд у матчі за збірну Португалії

Король Європи: Роналду встановив новий рекорд у матчі за збірну Португалії

Associated Press

На рахунку Кріштіану найбільша кількість ігор за європейську національну команду.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре переписав історію футболу. Цього разу - суто європейського.

36-річний нападник "Манчестер Юнайтед" вийшов у стартовому складі на товариський матч проти команди Катару. Для Кріштіану поєдинок став 181-м у футболці національної збірної.

За цим показником він обійшов іспанського захисника Серхіо Рамоса, на рахунку якого 180 ігор за "Червону фурію". Тепер Роналду - рекордсмен Європи за матчами в збірній.

А от світовий рекорд належить колишньому захиснику збірної Малайзії Со Чін Ауну, який провів за національну команду 195 матчів у період від 1969 до 1984 року. Від цього досягнення невтомного португальця відділяють 14 поєдинків.

  • Португалія розгромила Катар з рахунком 3:0, а Роналду відкрив рахунок у цій зустрічі.
  • Таким чином, Роналду забив 112-й гол за національну команду та оновив власний світовий рекорд.
  • 12 жовтня португальці зіграють з Люксембургом у відборі до ЧС-2022, тож Роналду знову може поліпшити свої статистичні показники.
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