Король Європи: Роналду встановив новий рекорд у матчі за збірну Португалії

На рахунку Кріштіану найбільша кількість ігор за європейську національну команду.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре переписав історію футболу. Цього разу - суто європейського.

36-річний нападник "Манчестер Юнайтед" вийшов у стартовому складі на товариський матч проти команди Катару. Для Кріштіану поєдинок став 181-м у футболці національної збірної.

За цим показником він обійшов іспанського захисника Серхіо Рамоса, на рахунку якого 180 ігор за "Червону фурію". Тепер Роналду - рекордсмен Європи за матчами в збірній.

New UEFA Record for Cristiano Ronaldo.



Most International Games by a European Player:



1⃣8⃣1️⃣ Cristiano Ronaldo ✅️

1⃣8⃣0⃣ Sergio Ramos



Another night, another record. pic.twitter.com/4GnrkPTlpO — CristianoXtra (@CristianoXtra_) October 9, 2021

А от світовий рекорд належить колишньому захиснику збірної Малайзії Со Чін Ауну, який провів за національну команду 195 матчів у період від 1969 до 1984 року. Від цього досягнення невтомного португальця відділяють 14 поєдинків.

Португалія розгромила Катар з рахунком 3:0, а Роналду відкрив рахунок у цій зустрічі.

Таким чином, Роналду забив 112-й гол за національну команду та оновив власний світовий рекорд .

. 12 жовтня португальці зіграють з Люксембургом у відборі до ЧС-2022, тож Роналду знову може поліпшити свої статистичні показники.

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