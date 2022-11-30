"Короля футболу" Пеле екстрено госпіталізовано: що відомо про його стан здоров'я

Причиною госпіталізації Пеле стали набряки та проблеми із серцем.
Триразового чемпіона світу з футболу, 82-річного Пеле госпіталізували до однієї з лікарень Бразилії на тлі погіршення його здоров'я.
Про це повідомляє ESPN.
У Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його госпіталізацію.
Пеле проходить курс лікування від раку. У "Короля футболу" 3 пухлини: кишківника, печінки та легені. Також нещодавно він пройшов курс хіміотерапії, але бажаних результатів він не приніс.
Минулої осені Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій кишці. У лютому цього року він два тижні лежав у лікарні через інфекцію сечовивідних шляхів. Також навесні бразилець проходив лікування від раку товстої кишки.
Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби як "Сантос" та "Нью-Йорк Космос".
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