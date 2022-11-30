"Короля футболу" Пеле екстрено госпіталізовано: що відомо про його стан здоров'я

Триразового чемпіона світу з футболу, 82-річного Пеле госпіталізували до однієї з лікарень Бразилії на тлі погіршення його здоров'я.

Про це повідомляє ESPN.

У Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його госпіталізацію.

Пеле проходить курс лікування від раку. У "Короля футболу" 3 пухлини: кишківника, печінки та легені. Також нещодавно він пройшов курс хіміотерапії, але бажаних результатів він не приніс.

Минулої осені Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій кишці. У лютому цього року він два тижні лежав у лікарні через інфекцію сечовивідних шляхів. Також навесні бразилець проходив лікування від раку товстої кишки.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби як "Сантос" та "Нью-Йорк Космос".

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