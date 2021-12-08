"Короля футболу" Пеле знову госпіталізували: що відомо про стан здоров'я легенди

"Короля футболу" Пеле знову госпіталізували: що відомо про стан здоров'я легенди

81-річний бразилець продовжує лікування після видалення пухлини в товстій кишці.

Легендарного бразильського футболіста, триразового чемпіона світу з футболу Пеле знову було госпіталізовано.

Про це повідомляє Reuters. За інформацією джерела, 81-річний "Король футболу" перебуває в лікарні Сан-Паулу. Його стан є стабільним. Після проходження обстеження Пеле найближчими днями зможе повернутися додому.

На початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці. Після цього він проходив курс відновлення у клініці Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу.

У вересні Пеле повторно потрапив до реанімації через погіршення здоров'я, а на початку жовтня його виписали з лікарні. Про це "Король футболу" сам повідомляв в Instagram.

"Коли шлях важкий, святкуйте на ньому кожен крок. Зосередьтеся на своєму щасті. Це правда, що я більше не можу стрибати, але в останні декілька днів я бив кулаками в повітря більше разів, ніж зазвичай.

Я дуже щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, людяним і дуже ласкавим. Дякую також усім вам, хто на відстані робить моє життя наповненим такою кількістю послань любові", - написав "Король футболу".

Раніше ТСН Проспорт писав, що донька Пеле показала зворушливе відео з палати батька. Він заспівав гімн свого рідного клубу "Сантоса".