"Королю футболу" стало гірше: Пеле зустріне Різдво у лікарні

Триразовому чемпіону світу з футболу, 82-річному Пеле стало гірше – у нього прогресує рак товстої кишки.

Про це пише UOL Esporte.

"У госпіталізованого 29 листопада для коригування курсу хіміотерапії від раку прямої кишки та лікування респіраторної інфекції Пеле спостерігається негативна динаміка онкологічного захворювання, у зв'язку з чим йому потрібний більш інтенсивний догляд", – йдеться у повідомленні клініки у Сан-Паулу.

Зазначається, що бразильцю необхідний додатковий догляд через ниркову та серцеву недостатність.

Однак, за словами лікарів, Пеле, як і раніше, не потребує переведення у відділення реанімації або напівінтенсивної терапії. На даний момент він перебуває у звичайній палаті.

Нагадаємо, що минулого місяця ЗМІ писали, що у Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його екстрену госпіталізацію. Згодом сам Пеле повідомив, що перебуває в лікарні із плановим щомісячним візитом. Водночас, за інформацією ЗМІ, "Король футболу" перебував у важкому стані, а його організм більше не реагує на хіміотерапію.

У середу, 7 грудня, з'явилася інформація, що легендарному футболісту стало краще.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби як "Сантос" та "Нью-Йорк Космос".

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