Коронавірус не відступає: топову битву за фінал Кубка англійської ліги довелося перенести

Коронавірус не відступає: топову битву за фінал Кубка англійської ліги довелося перенести

У мерсисайдському клубі масовий спалах COVID-19.

Перший матч 1/2 фіналу Кубка англійської ліги між "Арсеналом" і "Ліверпулем" офіційно перенесено.

Поєдинок був запланований на 6 січня, але не зможе відбутися вчасно через масове зараження коронавірусом серед гравців та тренерського штабу "мерсисайдців".

"Ліверпуль" попросив перенести зустріч. Після того, як запит "червоних" задовольнили, дату гри змінили на 20 січня. Своєю чергою, другий матч півфінальної дуелі між "канонірами" та "мерсисайдцями" тепер став першим, він відбудеться 13 січня.

Раніше стало відомо, що через коронавірус "Ліверпуль" тимчасово зачинив двері тренувальної бази.

Додамо, що в іншому двоматчевому протистоянні Кубка ліги зустрінуться "Челсі" та "Тоттенгем". Перша гра між "синіми" і "шпорами" відбудеться сьогодні, 5 січня, а поєдинок у відповідь - 12 січня.

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