Коронавірус б'є по футбольній Європі: матч Серії А скасовано через спалах COVID-19

Коронавірус б'є по футбольній Європі: матч Серії А скасовано через спалах COVID-19

Раніше пандемія завадила провести десяток поєдинків Чемпіонату Англії.

Стартовий матч 19-го туру італійської Серії А між "Удінезе" та "Салернітаною" не відбудеться через позитивні тести на коронавірус у команді гостей.

Про це повідомляє офіційний сайт "морських коників".

Напередодні зустрічі декілька гравців "Салернітани" заразилися COVID-19. У зв'язку з цим італійське управління охорони здоров'я заборонило команді з міста Салерно вирушить в Удіне на майбутній поєдинок.

Зазначається, що сьогодні відбудеться повторне тестування на коронавірус. Якщо нових випадків захворювання виявлено не буде, то команди зможуть зіграти завтра, 22 грудня.

Раніше через різке зростання кількості заражень у командах, пов'язане з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон", було перенесено десять матчів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) різних турів.

"Салернітана" з 8 очками замикає турнірну таблицю Серії А. Минулого тижня команда вилетіла з Кубка Італії, подарувавши Андрію Шевченку дебютну перемогу на чолі "Дженоа" .

. "Удінезе" з 20 балами розташовується на 14-й позиції Чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося, що "Салернітана" ризикує достроково залишити Серію А.

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