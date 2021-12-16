Коронавірусна епідемія: Лунін і ще три футболісти "Реала" здали позитивні тести на COVID-19

Коронавірусна епідемія: Лунін і ще три футболісти "Реала" здали позитивні тести на COVID-19

Раніше Лука Модріч та Марсело також заразилися інфекцією.

Четверо гравців мадридського "Реала" отримали позитивні тести на коронавірус.

Як повідомив "Королівський клуб" на своєму офіційному сайті, хворобу підхопили український воротар Андрій Лунін і три його одноклубники - Гарет Бейл, Асенсіо та Родріго.

Також COVID-19 діагностували в одного з помічників керманича "вершкових" Карло Анчелотті.

Зазначимо, що Лунін у вересні вже хворів на коронавірус, після одужання він швидко повернувся до тренувань.

Нагадаємо, раніше коронавірус виявили у ще двох гравців "Реала" - Луки Модріча та Марсело, а також у працівників клубної бази.

Після 17 зіграних матчів "Реал" лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги з відривом у вісім очок над "Севільєю", яка має поєдинок у запасі.

Наступний свій матч команда Карло Анчелотті проведе 19 грудняпроти аутсайдера Примери - "Кадіса".

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