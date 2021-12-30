Коронний простріл: зірковий данець, який ледь не помер на полі під час матчу Євро-2020, активно тренується (відео)

Коронний простріл: зірковий данець, який ледь не помер на полі під час матчу Євро-2020, активно тренується (відео)

Еріксен не розгубив навичок снайпера після зупинки серця.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен намагається повертатися до повноцінного життя футболіста та підтримує форму у швейцарському клубі "Кьяссо".

Італійський журналіст Фабріціо Біасін опублікував у Twitter відео тренування данця, на якому Еріксен виконує свій коронний прицільний удар.

Una cosa bella: #Eriksen, un pallone e un campo da calcio.



pic.twitter.com/7TPOLA97tS — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 30, 2021

Нагадаємо, що під час Євро-2020 у 29-річного Еріксена зупинилося серце, але лікарі його врятували.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором. Саме тому футболіст зумів домовитися з данським клубом "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 роки, про те, щоб розпочати тренування у таборі клубу.

Свою кар'єру данець може продовжити або в амстердамському "Аяксі", або в "Оденсе";

Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021.

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