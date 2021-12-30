Коронний простріл: зірковий данець, який ледь не помер на полі під час матчу Євро-2020, активно тренується (відео)

Еріксен не розгубив навичок снайпера після зупинки серця.
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен намагається повертатися до повноцінного життя футболіста та підтримує форму у швейцарському клубі "Кьяссо".
Італійський журналіст Фабріціо Біасін опублікував у Twitter відео тренування данця, на якому Еріксен виконує свій коронний прицільний удар.
Una cosa bella: #Eriksen, un pallone e un campo da calcio.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 30, 2021
pic.twitter.com/7TPOLA97tS
Нагадаємо, що під час Євро-2020 у 29-річного Еріксена зупинилося серце, але лікарі його врятували.
Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором. Саме тому футболіст зумів домовитися з данським клубом "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 роки, про те, щоб розпочати тренування у таборі клубу.
- Свою кар'єру данець може продовжити або в амстердамському "Аяксі", або в "Оденсе";
- Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.