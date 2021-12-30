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Коронний простріл: зірковий данець, який ледь не помер на полі під час матчу Євро-2020, активно тренується (відео)

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Коронний простріл: зірковий данець, який ледь не помер на полі під час матчу Євро-2020, активно тренується (відео)

instagram.com/chriseriksen8/

Еріксен не розгубив навичок снайпера після зупинки серця.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен намагається повертатися до повноцінного життя футболіста та підтримує форму у швейцарському клубі "Кьяссо".

Італійський журналіст Фабріціо Біасін опублікував у Twitter відео тренування данця, на якому Еріксен виконує свій коронний прицільний удар.

Нагадаємо, що під час Євро-2020 у 29-річного Еріксена зупинилося серце, але лікарі його врятували. 

Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором. Саме тому футболіст зумів домовитися з данським клубом "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 роки, про те, щоб розпочати тренування у таборі клубу.

  • Свою кар'єру данець може продовжити або в амстердамському "Аяксі", або в "Оденсе";
  • Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

  • 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
  • На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
  • Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
  • Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
  • 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
  • 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.
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