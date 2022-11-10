Корупційний чемпіон: все про розкрадання футбольних грошей в УАФ Андрія Павелка

Путівник по кримінальних справах щодо афер керівництва Української асоціації футболу з грошима з українського бюджету та від міжнародних донорів.

Щонайменше 10 карних справ розслідують Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами протиправної діяльності команди Андрія Павелка в УАФ (раніше – ФФУ), пише footballhub.com.ua.

Суми збитків, завданих футбольними корупціонерами бюджету України та міжнародним організаціям (УЄФА та ФІФА), експерти й слідство оцінюють у приблизно 550 000 000 гривень. Так, йдеться про понад півмільярда гривень!

На рахунку "команди мрії" Андрія Павелка і примітивна корупція на кшталт завищення вартості будівельних робіт, і виведення грошей в офшори, і змова з детективами НАБУ, і навіть перешкоджання законній діяльності журналістів – простіше кажучи, тиск та погрози тим, хто наважився розповідати правду про шокуючі оборудки футбольних топ-функціонерів.

Втім, наша редакція погроз від корупційних ділків не боїться. Ми зібрали докупи всі карні справи щодо оборудок УАФ. По суті перед вами – справжній путівник по футбольній корупції в Україні в часи, коли УАФ (до цього ФФУ) керує Андрій Павелко та його команда.

Окремо відзначимо, що попри багаторічні розслідування досі (!) немає жодного вироку суду. Тому радимо вам звернути увагу на розділи "сума збитків" та "повідомлення про підозру". Цікаво, кому завдячує Андрій Павелко тим, що, попри багатомільйонні афери, покараних за них досі немає.

Чому керівники Нацполіції та Поліції Києва, а також Офісу Генерального прокурора фактично бездіють у цих справах?

Чому наше славетне НАБУ взагалі ніби заплющило очі на корупцію пана Павелка та просто скинуло справу на поліцейських?

І як довго вище керівництво країни не помічатиме всіх цих фактів, які, безперечно, негативно впливають і на імідж, і на стан футболу в Україні?

Кримінальні провадження в Україні

Справа 1. "Змова з НАБУ". Щодо імовірної змови керівників УАФ з працівниками НАБУ з метою ухилення від відповідальності.

Коли порушили справу: 24.12.2020.

Хто веде досудове розслідування: Державне бюро розслідувань

Процесуальне керівництво: Офіс генерального прокурора

Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 396 КК України

Номер справи: № 42020000000002505

Справу порушено за фактами протиправних дій працівниками НАБУ під час досудового розслідування кримінального провадження № 52018000000000539 щодо оплати будівництва футбольних полів державним коштам по значно завищеним цінам, до того ж – на споріднені і не чужі керівництву ФФУ/УАФ компанії.

Повідомлено про підозру: відсутнє

Справа 2. "Розтрата УАФ грошей київських футболістів".

Коли порушили справу: 07.04.2020.

Хто веде досудове розслідування: Головне слідче управління НП України

Процесуальне керівництво: Київська міська прокуратура

Правова кваліфікація: ч.4 ст. 191 КК України

Номер справи: № 12020100000000357

В чому суть оборудки Павелка і його підлеглих?

За фактами розтрати посадовими особами УАФ в період 2017 по 2020 роки фінансової допомоги, яка повинна була бути отримана Федерацією футболу м. Києва.

Повідомлено про підозру: відсутнє

Справа 3. Розтрата бюджетних грошей, призначених для будівництва футбольних полів

Коли порушили справу: 20.08.2019

Хто веде досудове розслідування: Головне слідче управління НП України

Процесуальне керівництво: Офіс генерального прокурора

Правова кваліфікація: ч.4 ст. 191 КК України

Номер справи: 42019101070000227

В чому суть оборудки Павелка і його підлеглих?

За фактами привласнення посадовими особами КП "Житло Сервіс" грошових коштів при реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних майданчиків зі штучним покриттям в регіонах України", перерахованих як аванс на суму 47 884 315 грн.

Повідомлено про підозру: відсутнє

Справа 4. Зловживання при будівництві бази в селі Гореничі

Коли порушили справу: 05.08.2020

Хто веде досудове розслідування: Слідче управління ГУНП м. Києва

Процесуальне керівництво: Київська міська прокуратура

Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 364 КК України

Номер справи: 12020100000000756

В чому суть оборудки Павелка і його підлеглих?

За фактом зловживання владою службовими особами української асоціації футболу при будівництві тренувально-навчальної бази для національних збірних команд України з футболу в с. Гореничі (Київська обл.).

Сума збитків: слідством оцінюється на суму 6 487 586 грн.

Повідомлено про підозру: відсутнє

Справа 5. Тиск на журналістів

Коли порушили справу: 04.01.2022

Хто веде досудове розслідування: Слідче управління ГУНП м. Києва

Процесуальне керівництво: Офіс генерального прокурора

Правова кваліфікація: ч.3 ст.171 КК України

Номер справи: 1202200000000000

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко з генеральним секретарем УАФ Юрієм Запісоцьким за попередньою змовою з групою осіб в період часу 2018-2021 років здійснили вплив на швейцарського журналіста Арно Беда з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

Павелко вимагав видалення усіх публікацій Арно Беда щодо корупції УАФ. Але суд відмовив у задоволенні позову А. Павелка у повному обсязі. Більше того, зазначений позов Павелка був спробою здійснити тиск на журналіста Арно Беда. У цій справі суд вийшов за рамки здійснення звичайної практики розгляду справ та самостійно здійснив запит до УЄФА (щодо суті справи та документів). Зазначений запит був обумовлений наявними у Суду сумнівами достовірності доказів, які були надані А. Павелком.

Справа 6. Кримінальне провадження (справа) № MP/06675/2018, розпочате прокуратурою Швейцарії, Ле Шато Поррантрюі, за фактом погрози фізичного насильства та залякування журналіста Arnaud Bedat (Арно Беда) президентом УАФ Андрієм Павелком, за статтю в журналі L'Illustré, яка була ним опублікована за фактами привласнення 4 млн євро через офшорну компанію S.D.T FZE (ОАЕ) керівництвом УАФ в особі президента Андрія Павелка та Юрія Запісоцького.

Справа 7. Кримінальне провадження № 31 Js 19174/18 від 08.11.2018, розпочате прокуратурою міста Інгольштадту, Німеччина, 2018 стосовно Роббі Корнеліса Ніколааса Веннекера за фактом вчинення у змові з керівництвом Федерації футболу України незаконних дій, спрямованих на розкрадання коштів ФФУ, в тому числі отриманих від УЄФА, при закупівлі обладнання ТОВ "ФФУ Продакшн".

Справа 8. "Схема чай-кава". Розкрадання мільйонів від УЄФА шляхом фіктивної купівлі дорогих продуктів і товарів через компанію-агент УАФ “Newport Management LTD”.

Коли порушили справу: 18.10.2019

Хто веде досудове розслідування: Слідче управління ГУНП м. Києва

Процесуальне керівництво: Офіс генерального прокурора

Правова кваліфікація: ч. 4 ст. 191 КК України

Номер справи: 42019000000002229

В чому суть оборудки Павелка і його підлеглих?

За фактом здійснення в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 службовими особами УАФ за попередньою змовою групою осіб заволодіння коштами УАФ в особливо великих розмірах шляхом направлення компанії-агенту УАФ “Newport Management LTD” розпоряджень УАФ про перерахування грошових коштів в сумі 3 271 481,17 євро, які надійшли на розрахункові рахунки компанії “Newport Management LTD” від УЄФА, на користь іноземних суб’єктів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Під час досудового розслідування було встановлено ряд фактів розтрати службовими особами ФФУ грошових коштів, отриманих від УЄФА на рахунки компанії "Newport Management LTD".

Зібраними в ході досвудоого розслідування матеріалами підтверджується факт перерахування коштів зазначеним компаніям за розпорядженнями ФФУ на загальну суму 11,5 млн євро.

Сума збитків: згідно експертизи від 02.04.2021 - 90 310 546 грн.

Повідомлено про підозру:

1. Запісоцький Юрій Григорович, генеральний секретар ГС "Українська Асоціація Футболу" за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК;

2. Сагайдак Євгенія Степанівна, директор Департаменту фінансів ГС "Українська Асоціація Футболу" за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК

Обом фігурантам справи судом обрано запобіжні заходи: Запосіцькому – особисте зобов’язання і заборона виїзду за кордон, Сагайдак – цілодобовий домашній арешт.

Справа 9. "Корупційні поля". Оплата будівництва футбольних полів державним коштом за значно завищеним цінам, до того ж – на споріднені і не чужі керівництву ФФУ/УАФ компанії.

Коли порушили справу: 07.06.2018

Хто веде досудове розслідування: Головне слідче управління НП України

Процесуальне керівництво: Офіс генерального прокурора

Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України

Номер справи: 42018000000001404

Примітка: Об’єднано з КП № 42018101060000127 від 08.06.2018 та № 42019000000000188 від 24.01.2019

В чому суть оборудки Павелка і його підлеглих?

Службові особи законодавчої та виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, підприємств комунальної та приватної форм власності, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Громадської спілки “Федерація футболу України”, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, оплатили протягом 2017 – 2018 років за рахунок коштів Державного бюджету України товари та роботи, зокрема, щодо будівництва полів для міні-футболу зі штучним покриттям за завищеними цінами підконтрольним ГС “Федерація футболу України”, підприємствам, чим завдали шкоду правам, свободам та інтересам держави, що охороняються законом, на суму, яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Сума збитків:

1) за версією слідства, збитки щодо штучного завищення вартості будівництва спортивних майданчиків у кількості 698 полів по Україні складають близько 300 млн грн.;

2) експертизою вже встановлено, що тільки в Києві при будівництві 66 спортивних майданчиків завдано збитків на суму 9 420 449 грн.

Повідомлено про підозру:

1.Бондаренко Андрій Володимирович, директор ТОВ “ФФУ Продакшн” за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК;

2.Лавровська Наїля Нариманівна, позаштатний кошторисник ТОВ “Спорт технологія” за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК;

3.Подтинний Євген Олександрович, директор ТОВ “Мегастройпроект” за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК;

4.Іванов Борис Валерійович, головний інженер ТОВ “Мегастройпроект”, за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК;

5.Бовсуновський Сергій Васильович, директор КП “Житло-сервіс” за ч. 2 ст. 367 КК;

6.Казючиць Сергій Олександрович, перший заступник директора КП “Житло-сервіс за ч. 2 ст. 367 КК.

Справа 10. "Прибутковий завод". Відмивання бюджетних коштів при закупівлі обладнання та сировини для заводу ФФУ через офшорну прокладку "S.D.T FZE".

Коли порушили справу: 07.06.2018

Хто веде досудове розслідування: Головне слідче управління НП України

Процесуальне керівництво: Офіс генерального прокурора

Правова кваліфікація: ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 364 КК України

Номер справи: 52018000000000539

Примітка: справу передано від НАБУ

В чому суть оборудки Павелка і його підлеглих?

Посадові особи керівного складу Федерації футболу України в особистих корисливих інтересах, зловживаючи службовим становищем, вчинили шахрайські дії, направлені на привласнення коштів ФФУ, в тому числі отриманих від УЄФА, при закупівлі обладнання та сировини для заводу Федерація футболу України – ТОВ "ФФУ Продакшн" з використанням офшорної фірми-посередника "S.D.T FZE" та бюджетних коштів України при реалізації Бюджетної програми з 20% націнкою, що завдало збитків державі та ФФУ в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що при закупівлі обладнання для заводу замість того, щоб укладати ТОВ “ФФУ Продакшн” договори поставки безпосередньо з фірмами - постачальниками обладнання, обладнання закуповувалось спочатку на офшорну компанію S.D.T. FZE (ОАЕ), а потім вже офшорною компанією за договором поставлялось заводу ТОВ “ФФУ Продакшн”, але вже з безпідставною націнкою у 20%.

Сума збитків:

1)за версією слідства, збитки при придбанні обладнання через S.D.T. FZE (ОАЕ) із націнкою становлять близько 26,5 млн грн.

Примітка: справу передано від НАБУ

Повідомлено про підозру: відсутнє.

Справа 11. Фіктивні закупівлі УАФ

Коли порушили справу: 01.07.2019

Хто веде досудове розслідування: Слідче управління ГУ ГФС в м. Києві

Процесуальне керівництво: Київська міська прокуратура

Правова кваліфікація: ч.1 ст. 212, ч.4 ст. 191 КК України

Номер справи: 32019100000000483

В чому суть оборудки Павелка і його підлеглих?

Службові особи ГС "Українська Асоціація Футболу" у період 2018-2019 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ГС "Українська Асоціація Футболу" у великих розмірах шляхом закупівлі у підконтрольних фізичних особах підприємствах інших товарів та послуг за завищеними цінами та/або фіктивними угодами без фактичного отримання товарів та послуг з метою заволодіння вказаними коштами.

Сума збитків: слідством оцінюється на суму 11,97 млн грн.

Повідомлено про підозру: відсутнє.

Справа 12. "Тренувальна база, якої нема". Привласнення коштів ФІФА, які були надані для будівництва навчальної бази для національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі.

Коли порушили справу: 31.07.2020 г.

Хто веде досудове розслідування: Слідче управління ГУНП м. Києва

Процесуальне керівництво: Київська міська прокуратура

Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 191 КК України

Номер справи: 12020100000000742

В чому суть оборудки Павелка і його підлеглих?

Кримінальне провадження розпочате за фактом привласнення коштів ФІФА, за програмою “Будівництва тренувально-навчальної бази для національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі (Київська обл.)”., де умисно завищили вартість на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази збірних команд України з футболу за програмою, виділеними для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області, службовими особами за попередньою змовою групою осіб у період з 2017 по 2020 рр.

Слідством встановлено, що керівництвом ФФУ вчинено дії, спрямовані на привласнення 1 949 040,38 доларів США, виділених FIFA для ФФУ в рамках соціального проекту “Будівництва тренувально - навчальної бази для національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі (Київська обл.)”.

Сума збитків: слідством оцінюється на суму 1 949 040,38 доларів США

Повідомлено про підозру: відсутнє.