Коштовний новачок "Шахтаря" травмувався в розташуванні олімпійської збірної Бразилії

Марлон Гомес отримав пошкодження, яке може відтермінувати його дебют за донецький клуб.

Зимовий новачок донецького "Шахтаря" Марлон Гомес отримав травму, перебуваючи в розташуванні олімпійської збірної Бразилії.

Як повідомляє видання Globo, 20-річному півзахиснику діагностували перелом малогомілкової кістки лівої ноги. Пошкодження він зазнав у матчі відбору до Олімпіади-2024.

Очікується, що для відновлення бразильцю знадобиться 3-4 тижні. Водночас, як повідомляє ТаТоТаке, джерела в "Шахтарі" запевнили в тому, що травма гравця не настільки серйозна.

"Перелому немає, і Марлон зможе повернутися до тренувань через 2-3 тижні, максимум", – сказало джерело у донецькому клубі.

Зазначається, що більш точний діагноз буде відомий трохи пізніше, після повного обстеження.

Марлон Гомес перейшов до "Шахтаря" 26 січня, підписавши з "гірниками" контракт до кінця 2028 року. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, трансфер бразильця коштував 12 млн євро, ще 4 млн євро його колишній клуб "Васко да Гама" може отримати бонусами.

Марлон Гомес – вихованець "Васко да Гама", за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі та віддавши 3 асисти.

Минулого сезону хавбек провів за бразильський клуб 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. У його активі також виступи за збірні Бразилії від U-16 до U-23

Нагадаємо, вже зовсім скоро "Шахтар" стартує в "єврокубковій весні". Перші офіційні матчі нового року підопічні Маріно Пушича зіграють 15 і 22 лютого проти французького "Марселя". На кону стоятиме вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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