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Космічна сума: "Арсенал" зробив "Шахтарю" нову пропозицію щодо трансферу Мудрика

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Космічна сума: "Арсенал" зробив "Шахтарю" нову пропозицію щодо трансферу Мудрика

Фото: ФК Шахтар

"Каноніри" не полишають спроб придбати українського таланта.

Лондонський "Арсенал" зробив донецькому "Шахтарю" нову пропозицію щодо переходу 21-річного вінгера Михайла Мудрика.

Як повідомляє авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо, лідер чемпіонату Англії готовий заплатити за українського футболіста близько 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Наразі клуби ведуть переговори про розмір бонусних виплат. Зазначається, що всі умови особистого контракту Мудрика з "Арсеналом" вже погоджено – українець хоче перебратися до стану "канонірів".

Додамо, що раніше "Арсенал" робив другу пропозицію "Шахтарю" щодо Мудрика. ЗМІ повідомляли, що вона близька до суми у 50 мільйонів євро + бонуси. Перший запит "гармашів" (40 мільйонів євро + 20 мільйонів бонусами) донецький клуб відхилив.

Також була інформацію, що інший лондонський клуб "Челсі" готовий перебити пропозицію "Арсенала" щодо Мудрика. Однак напередодні "сині" підписали вінгера мадридського "Атлетіко" Жоау Феліша, тож тепер, швидше за все, не намагатимуться посилитися зіркою "Шахтаря".

  • Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.
  • Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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Дата публікації
Перегляди
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