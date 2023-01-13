Космічна сума: "Арсенал" зробив "Шахтарю" нову пропозицію щодо трансферу Мудрика

Лондонський "Арсенал" зробив донецькому "Шахтарю" нову пропозицію щодо переходу 21-річного вінгера Михайла Мудрика.

Як повідомляє авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо, лідер чемпіонату Англії готовий заплатити за українського футболіста близько 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Наразі клуби ведуть переговори про розмір бонусних виплат. Зазначається, що всі умови особистого контракту Мудрика з "Арсеналом" вже погоджено – українець хоче перебратися до стану "канонірів".

EXCL: Arsenal new official proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €70m fee plus add-ons, submitted tonight as revealed earlier. ⚪️ #AFC



Negotiations ongoing with Shakhtar Donetsk to discuss on the add-ons package.



No issues on personal terms, Mudryk wants the move. pic.twitter.com/AOaMEnV4Ub — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2023

Додамо, що раніше "Арсенал" робив другу пропозицію "Шахтарю" щодо Мудрика. ЗМІ повідомляли, що вона близька до суми у 50 мільйонів євро + бонуси. Перший запит "гармашів" (40 мільйонів євро + 20 мільйонів бонусами) донецький клуб відхилив.

Також була інформацію, що інший лондонський клуб "Челсі" готовий перебити пропозицію "Арсенала" щодо Мудрика. Однак напередодні "сині" підписали вінгера мадридського "Атлетіко" Жоау Феліша, тож тепер, швидше за все, не намагатимуться посилитися зіркою "Шахтаря".

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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