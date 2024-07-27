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Костевич встановила рекорд України за кількістю виступів на Олімпійських іграх

Костевич встановила рекорд України за кількістю виступів на Олімпійських іграх

Олена Костевич / Фото: Associated Press

Олімпіада в Парижі є для Олени шостою в кар'єрі.

Українка Олена Костевич встановила національний рекорд за кількістю виступів на Олімпійських іграх.

27 липня вона стартувала на Олімпіаді-2024, взявши участь у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів, де посіла 19-те місце та не зуміла відібратися до фіналу.

Змагання в Парижі – це шоста Олімпіада в кар'єрі Костевич. Вона стала першою українкою в історії, яка виступила на понад п'яти Іграх. Раніше вона змагалася в Афінах-2004, Пекіні-2008, Лондоні-2012, Ріо-2016 і Токіо-2020.

На п'яти Олімпіадах нашу країну представляли Олег Ликов (академічне веслування), Максим Оберемко (вітрильний спорт), Андрій Дериземля (біатлон), Валентина Шевченко (лижні перегони), Наталія Фокіна-Семенова (легка атлетика, метання диска), Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика) та Валентина Семеренко (біатлон). Також Олімпіада-2024 повинна стати п'ятою для шаблістки Ольги Харлан.

39-річна Костевич має у своєму активі одразу чотири олімпійські медалі. Вона вигравала "золото" в Афінах (пістолет, 10 метрів), дві "бронзи" в Лондоні (пістолет, 10 та 25 метрів) та "бронзу" в Токіо (пістолет, 10 метрів, мікст), яку здобула разом з Олегом Омельчуком.

У п'ятницю, 2 серпня, Олена виступить у кваліфікації стрільби з пістолета на дистанції 25 метрів. Фінал у цій дисципліні заплановано на суботу, 3 серпня.

Загалом Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів у 23 видах спорту. Ігри в Парижі завершаться 11 серпня.

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