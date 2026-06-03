Костюк — Андрєєва: букмекери зробили прогноз на півфінал Roland Garros

Марта Костюк / © Associated Press

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У четвер, 4 червня, українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) зіграє у півфіналі Roland Garros-2026 з "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою (№8 WTA).

Матч відбудеться в Парижі на центральному корті імені Філіпа Шатріє і розпочнеться орієнтовно о 16:00 за київським часом.

У чвертьфіналі Костюк здолала свою співвітчизницю Еліну Світоліну (№7 WTA) — 6:3, 2:6, 6:2. Андрєєва в 1/4 фіналу перемогла румунку Сорану Кирстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3.

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Прогноз букмекерів на матч Костюк — Андрєєва

На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є Костюк. На перемогу українки можна поставити з коефіцієнтом 1,72. Виграш росіянки оцінений коефіцієнтом 2,10.

23-річна Костюк стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — у 1993 та 1999 роках.

Марта вперше дійшла до півфіналу турніру Grand Slam — досі її найбільшим досягненням на мейджорах був чвертьфінал Australian Open-2024.

19-річна Андрєєва вдруге зіграє у півфіналі рівня Grand Slam. Перший півфінал на Roland Garros-2024 вона програла.

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Раніше Костюк та Андрєєва провели дві очні зустрічі. У січні цього року україна обіграла росіянку в чвертьфіналі змагань WTA 500 у Брисбені — 7:6, 6:3, а в травні перемогла її у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді — 6:3, 7:5.

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