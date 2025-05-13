Костюк драматично поступилася першій ракетці світу та вибула з турніру в Римі

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) не змогла вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі.

В 1/8 фіналу 22-річна уродженка Києва в напруженій боротьбі поступилася "нейтральній" першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко – 1:6, 6:7.

Матч тривав 2 години 6 хвилин. Костюк двічі рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 14 брейкпойнтів.

Реклама

Зазначимо, що в другому сеті Марта вела в рахунку 5:3 за геймами, а також мала сет-пойнт на тай-брейку за рахунку 7:6, але не реалізувала його.

Це була четверта очна зустріч між Костюк і Соболенко. Усі чотири матчі українка програла, не зумівши виграти жодного сета.

Марта уперше в кар'єрі зіграла в 1/8 фіналу турніру в Римі. Раніше вона доходила на цих змаганнях лише до третього кола.

На поточному турнірі в італійській столиці Костюк обіграла філіппінку Александру Еалу (№70 WTA), перемогла ексросіянку Дар'ю Касаткіну (№15 WTA), яка після зміни громадянства представляє Австралію, а також розібралася з канадкою Лейлою Фернандес (№26 WTA).

Реклама

Таким чином, Україну на турнірі в Римі залишилася представляти тільки Еліна Світоліна (№14 WTA), яка у чвертьфіналі 13 травня позмагається з американкою Пейтон Стернс (№42 WTA).