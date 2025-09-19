Костюк наблизила збірну України до історичного фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк вивела збірну України вперед у матчевому протистоянні з Італією в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

У першому поєдинку ігрового дня Костюк (WTA №26) упевнено обіграла Елізабетту Коччаретто (WTA №91) з рахунком 6:2, 6:3.

Зустріч тривала 1 годину 25 хвилин. Марта жодного разу не віддала свою подачу.

Наступною на корт вийде Еліна Світоліна (WTA №13), яка позмагається з Жасмін Паоліні (WTA №8).

Протистояння відбувається у форматі трьох матчів – двох одиночних та одного парного. Для загальної перемоги та виходу до фіналу потрібно виграти два поєдинки.

Перемога Світоліної над Паоліні виведе збірну України до історичного фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Якщо Еліна програє свій матч, то рахунок стане рівним (1:1) і володаря путівки до фіналу вирішить парна зустріч: Людмила та Надія Кіченок зіграють проти Жасмін Паоліні та Сари Еррані.

Для збірної України це перший в історії півфінал Кубка Біллі Джин Кінг. Італійки – чинні чемпіонки турніру.

Зазначимо, що у чвертьфіналі збірна України завдяки перемогам Костюк і Світоліної перемогла Іспанію (2:0), а італійки обіграли Китай (2:0).

У фіналі переможець протистояння Україна – Італія зустрінеться з тріумфатором дуелі США – Велика Британія.

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025 відбувається від 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені.

Збірна України з тенісу бере участь у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг вперше після ребрендингу турніру.

Це стало можливим завдяки тому, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі виграла свою відбіркову групу, де змагалася з Польщею та Швейцарією.

До цього "синьо-жовті" тричі поспіль зупинялися за крок від фінальної частини турніру, зазнаючи поразок у кваліфікаційному раунді.