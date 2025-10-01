ТСН у соціальних мережах

Костюк не змогла вийти до чвертьфіналу престижного турніру в Пекіні

Марта програла сьомій ракетці світу.

Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) не змогла вийти до чвертьфіналу на турнірі WTA 1000 у Пекіні.

В 1/8 фіналу змагань у столиці Китаю 23-річна українка поступилася сьомій ракетці світу американці Джессіці Пегулі.

Матч тривав 2 години 19 хвилин і закінчився з рахунком 3:6, 7:6, 1:6.

Раніше на цьому турнірі Марта перемогла Еллу Зайдель з Німеччини та нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Олександру Саснович.

Костюк була останньою представницею України на турнірі у Пекіні. Раніше в першому колі від австралійки Айли Томлянович вибула Юлія Стародубцева, а у другому Даяна Ястремська програла іспанці Джесіці Бузас Манейро.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру в Пекіні через травму стегна та вже оголосила про дострокове завершення сезону.

