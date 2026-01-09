ТСН у соціальних мережах

Костюк обіграла росіянку та вийшла до півфіналу турніру WTA у Брисбені

Українка вибила "нейтральну" тенісистку з держави-терористки.

Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені.

У чвертьфіналі престижних змагань 23-річна українка здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№9 WTA).

Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився тріумфом нашої співвітчизниці з рахунком 7:6, 6:3.

Для Костюк це перший вихід до півфіналу турніру WTA від квітня 2024 року, коли вона дійшла до фіналу в Штутгарті та поступилася Олені Рибакіній з Казахстану.

Зазначимо, що Марта у Брисбені стартувала одразу з другого раунду, де з камбеком знищила представницю Казахстану Юлію Путінцеву, яка до 2012 року виступала за Росію.

У третьому колі українка перемогла третю ракетку світу, фіналістку US Open-2025 американку Аманду Анісімову.

Наступною суперницею Костюк стане шоста ракетка світу американка Джессіка Пегула, яка раніше вибила з турніру українку Даяну Ястремську.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

