Проспорт
109
2 хв

Костюк оновила особистий рекорд у рейтингу найкращих тенісисток світу

Марта вперше в кар'єрі увійшла до топ-15 рейтингу WTA завдяки виграшу титулу на турнірі в Мадриді.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк, яка напередодні стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія), оновила особистий рекорд у рейтингу найкращих тенісисток світу.

Завдяки завоюванню титулу на турнірі в Мадриді 23-річна уродженка Києва піднялася на вісім позицій і тепер посідає 15-те місце в рейтингу WTA. Досі її особистим рекордом була 16-та сходинка у червні 2024-го.

Таким чином, вперше в історії одразу дві українські тенісистки входять до топ-15 рейтингу WTA. На десятій позиції розташовується Еліна Світоліна, яка втратила три сходинки порівняно з попереднім рейтингом.

Першою ракеткою планети залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде Олена Рибакіна з Казахстану, а на третє мсце піднялася полька Іга Швьонтек, обійшовши американку Корі Гауфф.

Оновлений рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко — 10110 очок

2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8555 очок

3. Іга Швьонтек (Польща) — 6948 очок (+1 позиція)

4. Корі Гауфф (США) — 6749 очок (-1)

5. Джессіка Пегула (США) — 6136 очок

6. Аманда Анісімова (США) — 5985 очок

7. Мірра Андрєєва — 4181 очко (+1)

8. Жасмін Паоліні (Італія) — 3722 очки (+1)

9. Вікторія Мбоко (Канада) — 3531 очки (+1)

10. Еліна Світоліна (Україна) — 3530 очок (-3)

15. Марта Костюк (Україна) — 2507 очок (+8)

52. Даяна Ястремська (Україна) — 1175 очок (-3)

57. Юлія Стародубцева (Україна) — 1044 очок (-4)

68. Олександра Олійникова (Україна) — 940 очок (+2)

93. Ангеліна Калініна (Україна) — 833 очок (+17)

95. Дар'я Снігур (Україна) — 828 очок (+3)

152. Вероніка Подрез (Україна) — 511 очок (-5)

Нагадаємо, Костюк у фіналі турніру в Мадриді обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву (6:3, 7:5).

Українка відсвяткувала перемогу ефектним сальто, в той час як переможена спортсменка з держави-терористки розплакалася.

У півфіналі Марта здолала ексросіянку Анастасію Потапову (6:2, 1:6, 6:1), яка від 2026 року представляє Австрію.

Сортувати:
