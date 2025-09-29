ТСН у соціальних мережах

Костюк перемогла білоруску на престижному турнірі в Китаї

Марта вийшла до 1/8 фіналу "тисячника" в Пекіні.

Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) пробилася до 1/8 фіналу одиночного розряду на турнірі WTA 1000 у Пекіні.

У третьому раунді змагань у столиці Китаю 23-річна українка перемогла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Олександру Саснович (№130 WTA) – 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин. Марта 4 рази подала навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і використала 3/3 брейкпойнтів, відігравши всі одинадцять, що мала суперниця.

У другому колі Костюк розгромила кваліфаєрку Еллу Зайдель (№95 WTA) з Німеччини – 6:1, 6:1. А Саснович здолала Наомі Осаку (№14 WTA) з Японії – 1:6, 6:4, 6:2.

За путівку до чвертьфіналу "тисячника" Марта побореться з американкою Джессікою Пегулою (№7 WTA), яка 1/16 фіналу обіграла британку Емму Радукану – 3:6, 7:6, 6:0.

Костюк залишається єдиною представницею України на турнірі у Пекіні. Раніше в першому колі від австралійки Айли Томлянович вибула Юлія Стародубцева, а у другому Даяна Ястремська програла іспанці Джесіці Бузас Манейро.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру в Пекіні через травму стегна та вже оголосила про дострокове завершення сезону.

