Костюк перемогла білоруску на престижному турнірі в Китаї
Марта вийшла до 1/8 фіналу "тисячника" в Пекіні.
Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) пробилася до 1/8 фіналу одиночного розряду на турнірі WTA 1000 у Пекіні.
У третьому раунді змагань у столиці Китаю 23-річна українка перемогла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Олександру Саснович (№130 WTA) – 6:4, 6:2.
Матч тривав 1 годину 25 хвилин. Марта 4 рази подала навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і використала 3/3 брейкпойнтів, відігравши всі одинадцять, що мала суперниця.
У другому колі Костюк розгромила кваліфаєрку Еллу Зайдель (№95 WTA) з Німеччини – 6:1, 6:1. А Саснович здолала Наомі Осаку (№14 WTA) з Японії – 1:6, 6:4, 6:2.
За путівку до чвертьфіналу "тисячника" Марта побореться з американкою Джессікою Пегулою (№7 WTA), яка 1/16 фіналу обіграла британку Емму Радукану – 3:6, 7:6, 6:0.
Костюк залишається єдиною представницею України на турнірі у Пекіні. Раніше в першому колі від австралійки Айли Томлянович вибула Юлія Стародубцева, а у другому Даяна Ястремська програла іспанці Джесіці Бузас Манейро.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру в Пекіні через травму стегна та вже оголосила про дострокове завершення сезону.