Костюк перемогла на турнірі в Римі ексросіянку, яка засудила війну в Україні

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) вийшла до третього кола на турнірі WTA 1000 в Римі.

У другому раунді змагань 22-річна уродженка Києва обіграла ексросіянку Дар'ю Касаткіну (№15 WTA), яка нині представляє Австралію – 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину і 28 хвилин. Костюк двічі подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 6 з 6 брейкпойнтів.

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Після матчу Марта потиснула руку Касаткіній, а перед грою віддала належне своїй суперниці за її позицію щодо війни в Україні.

"Дар'я Касаткіна чітко висловилася проти війни і ухвалила рішення відмовитися від російського спортивного громадянства. Для цього потрібна сміливість, і я це визнаю. Я сподіваюся, що це не останній крок, а частина глибшого зобов'язання", – написала Костюк у себе в Instagram.

Раніше Касаткіна публічно засудила збройну агресію РФ проти України та відмовилася від російського громадянства, почавши 2025 року виступати під австралійським прапором.

Зазначимо, що на старті турніру в італійській столиці Костюк здобула перемогу над філіппінкою Александрою Еалою (№70 WTA) – 6:0, 6:1.

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В 1/16 фіналу турніру в Римі суперницею Марти стане канадка Лейла Фернандес (№26 WTA), яка в другому колі обіграла хорватку Антонію Ружич (№117 WTA) – 6:4, 6:0.

Костюк – друга українка, яка змогла пробитися до третього раунду турніру в Римі. Раніше це зробила Еліна Світоліна, розпочавши змагання перемогою над іспанкою Джессікою Бузас Манейро.