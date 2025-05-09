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Костюк перемогла на турнірі в Римі ексросіянку, яка засудила війну в Україні
Марта розібралася з Дар'єю Касаткіною, яка відмовилася від російського громадянства і тепер представляє Австралію.
Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) вийшла до третього кола на турнірі WTA 1000 в Римі.
У другому раунді змагань 22-річна уродженка Києва обіграла ексросіянку Дар'ю Касаткіну (№15 WTA), яка нині представляє Австралію – 6:4, 6:2.
Матч тривав 1 годину і 28 хвилин. Костюк двічі подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 6 з 6 брейкпойнтів.
Після матчу Марта потиснула руку Касаткіній, а перед грою віддала належне своїй суперниці за її позицію щодо війни в Україні.
"Дар'я Касаткіна чітко висловилася проти війни і ухвалила рішення відмовитися від російського спортивного громадянства. Для цього потрібна сміливість, і я це визнаю. Я сподіваюся, що це не останній крок, а частина глибшого зобов'язання", – написала Костюк у себе в Instagram.
Раніше Касаткіна публічно засудила збройну агресію РФ проти України та відмовилася від російського громадянства, почавши 2025 року виступати під австралійським прапором.
Зазначимо, що на старті турніру в італійській столиці Костюк здобула перемогу над філіппінкою Александрою Еалою (№70 WTA) – 6:0, 6:1.
В 1/16 фіналу турніру в Римі суперницею Марти стане канадка Лейла Фернандес (№26 WTA), яка в другому колі обіграла хорватку Антонію Ружич (№117 WTA) – 6:4, 6:0.
Костюк – друга українка, яка змогла пробитися до третього раунду турніру в Римі. Раніше це зробила Еліна Світоліна, розпочавши змагання перемогою над іспанкою Джессікою Бузас Манейро.