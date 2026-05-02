Костюк перемогла росіянку і стала чемпіонкою престижного турніру в Мадриді
Марта виграла третій трофей у кар'єрі.
Українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія).
У фіналі 23-річна уродженка Києва обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву (№8 WTA) з рахунком 6:3, 7:5.
Матч тривав 1 годину і 23 хвилини. Марта 4 рази подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 4 з 4 брейкпойнтів.
