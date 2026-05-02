ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Костюк перемогла росіянку і стала чемпіонкою престижного турніру в Мадриді

Марта виграла третій трофей у кар'єрі.

Автор публікації
Максим Приходько
Коментарі
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія).

У фіналі 23-річна уродженка Києва обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву (№8 WTA) з рахунком 6:3, 7:5.

Матч тривав 1 годину і 23 хвилини. Марта 4 рази подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 4 з 4 брейкпойнтів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie