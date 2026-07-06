Костюк після історичної перемоги знялася з парного турніру Вімблдону-2026

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк, яка вийшла до чвертьфіналу Wimbledon-2026 в одиночному розряді, знялася з парного турніру трав'яного мейджора.

Про це офіційно повідомили організатори змагань.

У понеділок, 6 липня, 24-річна українка мала в дуеті з румункою Єленою-Габріелою Русе зіграти матч 1/8 фіналу парного розряду Вімблдону проти австралійки Еллен Перес та нідерландки Демі Схурс.

Реклама

Для Марти це міг стати другий поєдинок за день. Однак після перемоги над американкою Ешлін Крюгер (6:4, 6:4) в 1/8 фіналу одиночного турніру Костюк вирішила відмовитися від участі в парному розряді.

Таким чином, Перес та Схурс автоматично пройшли до 1/4 фіналу Wimbledon-2026 в парному розряді.

"У мене були проблеми з животом від самого ранку, і в цілому не завжди просто на турнірах. Я дуже мало їм. Їм максимум, що я можу, одразу скажу. Це, звісно, у таку спеку не допомогло. Я була готова йти грати, але вся команда мене зупинила — все ж одиночка в пріоритеті. І навіть якби не було сьогодні такої спеки, можливо, я б вийшла на корт, але це дуже важко", — пояснила Марта причину зняття з парного турніру Вімблдону для Суспільне Спорт.

Зазначимо, що у чвертьфіналі особистого турніру Wimbledon-2026 суперницею Костюк стане переможниця пари Жасмін Паоліні (Італія) — Александра Еала (Філіппіни).

Реклама

Чвертьфінал Wimbledon-2026 за участю Марти відбудеться у середу, 8 липня. Для Костюк це буде перший в кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні.

Новини партнерів