ТСН у соціальних мережах

Костюк пробилася до півфіналу престижного турніру в Мадриді

У чвертьфіналі українка обіграла 13-ту ракетку світу.

Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді.

У чвертьфіналі 23-річна уродженка Києва обіграла 13-ту ракетку світу, чешку Лінду Носкову з рахунком 7:6, 6:0.

Зазначимо, що Марта стартувала на турнірі в Мадриді перемогою над представницею Казахстану Юлією Путінцовою (6:1, 6:3), після чого здолала американку Джессіку Пегулу (6:1, 6:4).

В 1/8 фіналу українка обіграла американку Кеті Макнеллі (6:2, 6:3).

У півфіналі Костюк зустрінеться з ексросіянкою Анастасією Потаповою (№56 WTA), яка зараз представляє Австрію.

