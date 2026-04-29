Костюк пробилася до півфіналу престижного турніру в Мадриді
У чвертьфіналі українка обіграла 13-ту ракетку світу.
Українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді.
У чвертьфіналі 23-річна уродженка Києва обіграла 13-ту ракетку світу, чешку Лінду Носкову з рахунком 7:6, 6:0.
Зазначимо, що Марта стартувала на турнірі в Мадриді перемогою над представницею Казахстану Юлією Путінцовою (6:1, 6:3), після чого здолала американку Джессіку Пегулу (6:1, 6:4).
В 1/8 фіналу українка обіграла американку Кеті Макнеллі (6:2, 6:3).
У півфіналі Костюк зустрінеться з ексросіянкою Анастасією Потаповою (№56 WTA), яка зараз представляє Австрію.
