Костюк програла першій ракетці світу в фіналі турніру WTA у Брисбені

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) зупинилася за крок від титулу на турнірі WTA 500 в австралійському Брисбені.

У фіналі престижних змагань 23-річна українка програла першій ракетці світу – "нейтральній" тенісистці з білоруським паспортом Аріні Соболенко.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь лідерки світового рейтингу.

Реклама

Зазначимо, що Марта у Брисбені стартувала одразу з другого раунду, де з камбеком знищила представницю Казахстану Юлію Путінцеву, яка до 2012 року виступала за Росію.

У третьому колі українка перемогла третю ракетку світу, фіналістку US Open-2025 американку Аманду Анісімову.

У чвертьфіналі Марта обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву (№9 WTA).

У півфіналі Костюк розгромила шосту ракетку світу американку Джессіку Пегулу.

Реклама

Таким чином, Марта у Брисбені здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.