Костюк програла першій ракетці світу в фіналі турніру WTA у Брисбені
Марта не впоралася з "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко.
Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) зупинилася за крок від титулу на турнірі WTA 500 в австралійському Брисбені.
У фіналі престижних змагань 23-річна українка програла першій ракетці світу – "нейтральній" тенісистці з білоруським паспортом Аріні Соболенко.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь лідерки світового рейтингу.
Зазначимо, що Марта у Брисбені стартувала одразу з другого раунду, де з камбеком знищила представницю Казахстану Юлію Путінцеву, яка до 2012 року виступала за Росію.
У третьому колі українка перемогла третю ракетку світу, фіналістку US Open-2025 американку Аманду Анісімову.
У чвертьфіналі Марта обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву (№9 WTA).
У півфіналі Костюк розгромила шосту ракетку світу американку Джессіку Пегулу.
Таким чином, Марта у Брисбені здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.