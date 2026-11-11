Костюк програла вдруге поспіль на Підсумковому турнірі WTA і втратила шанси на півфінал

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№10 WTA) програла американці Джессіці Пегулі (№5 WTA) у другому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин і завершився поразкою українки з рахунком 2:6, 5:7.

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Це була восьма очна зустріч тенісисток, Пегула уп'яте перемогла Костюк.

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Огляд матчу

Для Марти це друга поспіль поразка на Підсумковому турнірі WTA. Вона дебютувала на цих змаганнях з поразки від чешки Лінди Носкової (2:6, 4:6).

Після двох турів Костюк йде останньою в турнірній таблиці групи та достроково втратила шанси фінішувати у топ-2, що потрібно для виходу до півфіналу.

Турнірна таблиця

1. Лінда Носкова — 2 перемоги (100% сетів)

2. Джессіка Пегула — 1 перемога (60%)

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3. Корі Гауфф — 1 перемога (40%)

4. Марта Костюк — 0 перемог (0%)

У заключному поєдинку на турнірі Марта у четвер, 12 листопада, позмагається з американкою Корі Гауфф.

Додамо, що Костюк, яка була першою запасною, потрапила на Підсумковий турнір WTA замість Олени Рибакіної з Казахстану — перша ракетка світу та чинна чемпіонка змагань знялася перед стартом з через проблеми зі здоров'ям.

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Зазначимо, що на Підсумковому турнірі Україна вперше представлена двома тенісистками. Сюди також відібралася Еліна Світоліна, яка стартувала з поразки від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої. Наступний матч перша ракетка України проведе у середу, 11 листопада, з чешкою Кароліною Муховою.

Підсумковий турнір WTA триватиме від 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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