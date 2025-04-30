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Костюк розбила росіянку і слідом за Світоліною вийшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді
Українка не віддала жодного сету суперниці з держави-агресорки.
Українська тенісистка Марта Костюк (№36 WTA) пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.
В 1/8 фіналу 22-річна українка впевнено перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Анастасію Потапову (№39 WTA) – 6:3, 6:2.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину. Костюк жодного разу не подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.
Зазначимо, що в другому сеті за рахунку 4:0 на свою користь Марта брала медичний таймаут після падіння, але продовжила грати і довела поєдинок до перемоги.
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді.
Крім Потапової, на змаганнях в іспанській столиці Марта також пройшла британку Емму Радукану і "нейтральну" росіянку Вероніку Кудерметову.
Наступною суперницею Костюк стане перша ракетка світу – "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка в 1/8 фіналу вибила американку Пейтон Стернс (6:2, 6:4).
Крім Марти, до чвертьфіналу турніру в Мадриді раніше також вийшла ще одна українка – Еліна Світоліна. За путівку до півфіналу вона позмагається з японкою Моюкою Учідзімою, яка в 1/8 фіналу вибила "нейтральну" росіянку Катерину Александрову (6:4, 7:6).