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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
88
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1 хв

Костюк розбила росіянку і слідом за Світоліною вийшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді

Українка не віддала жодного сету суперниці з держави-агресорки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№36 WTA) пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

В 1/8 фіналу 22-річна українка впевнено перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Анастасію Потапову (№39 WTA) – 6:3, 6:2.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину. Костюк жодного разу не подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.

Зазначимо, що в другому сеті за рахунку 4:0 на свою користь Марта брала медичний таймаут після падіння, але продовжила грати і довела поєдинок до перемоги.

Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді.

Крім Потапової, на змаганнях в іспанській столиці Марта також пройшла британку Емму Радукану і "нейтральну" росіянку Вероніку Кудерметову.

Наступною суперницею Костюк стане перша ракетка світу – "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка в 1/8 фіналу вибила американку Пейтон Стернс (6:2, 6:4).

Крім Марти, до чвертьфіналу турніру в Мадриді раніше також вийшла ще одна українка – Еліна Світоліна. За путівку до півфіналу вона позмагається з японкою Моюкою Учідзімою, яка в 1/8 фіналу вибила "нейтральну" росіянку Катерину Александрову (6:4, 7:6).

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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