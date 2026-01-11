ТСН у соціальних мережах

Проспорт
276
2 хв

Костюк розчулила промовою про Україну після фіналу в Брисбені – емоційне відео

Марта розповіла про важку ситуацію в Україні, спричинену російськими обстрілами.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українка Марта Костюк (№26 WTA) видала емоційну промову після поразки від нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (№1 WTA) у фіналі турніру WTA 500 в австралійському Брисбені.

23-річна уродженка Києва під час церемонії нагородження зокрема розповіла про важку ситуацію в Україні, спричинену російськими обстрілами.

Марта, ледь стримуючи сльози, акцентувала увагу на тому, що через дії агресора чимало її співвітчизників змушені зараз мерзнути в умовах відсутності світла та теплої води.

"Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці – тисячі людей зараз без світла і теплої води. Надворі мінус 20 градусів, тож жити в цій реальності щодня дуже й дуже боляче. І, знаєте, тут у Брисбені дуже спекотно, тож важко навіть уявити собі це. Але моя сестра спить під трьома ковдрами через те, як холодно вдома. Тому я була надзвичайно зворушена й щаслива бачити так багато українських уболівальників і прапорів цього тижня.

Також хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала цього тижня. Ви робите мене кращою, ви змушуєте мене ставати кращою щотижня, щодня. І я дуже рада бути на цьому шляху.

Хочу подякувати своїй команді. Вибачте, що я програла ще один фінал – це вже третій, але, можливо, наступного разу… Не можливо, але точно я виграю.

Дякую вам усім за підтримку. Дякую моєму чоловікові за те, що був поруч зі мною цього тижня. І ще раз – дуже дякую всім. Слава Україні", – сказала Костюк.

Глядачі на арені відреагували на слова Марти гучними оплесками, підтримавши українську тенісистку.

Зазначимо, що Марта у Брисбені здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA. За підсумками турніру вона забезпечила собі місце у топ-20 світової класифікації.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

