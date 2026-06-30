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Костюк розгромною перемогою стартувала на Wimbledon-2026
Марта без проблем обіграла аргентинку Надю Подороску.
Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) вийшла до другого кола Wimbledon-2026.
На старті основної сітки трав'яного мейджора 24-річна уродженка Києва розгромила аргентинку Надю Подороску — 6:1, 6:2.
Це буде перша очна зустріч тенісисток. Костюк вшосте грає в основній сітці Wimbledon.
У другому раунді Марта зіграє з "нейтральною" росіянкою Анною Блінковою, яка на старті турніру перемогла українку Юлію Стародубцеву — 6:7, 6:4, 6:1.
Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна сенсаційно вибула з Wimbledon-2026, програвши в першому колі іншій українці Дар'ї Снігур.
Також ми розповідали, що українська тенісистка Даяна Ястремська відіграла чотири матчболи та вийшла до другого раунду Wimbledon-2026.
Матчі основної сітки Wimbledon-2026 триватимуть від 29 червня до 12 липня. Торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.