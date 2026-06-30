Костюк розгромною перемогою стартувала на Wimbledon-2026

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) вийшла до другого кола Wimbledon-2026.

На старті основної сітки трав'яного мейджора 24-річна уродженка Києва розгромила аргентинку Надю Подороску — 6:1, 6:2.

Це буде перша очна зустріч тенісисток. Костюк вшосте грає в основній сітці Wimbledon.

Реклама

У другому раунді Марта зіграє з "нейтральною" росіянкою Анною Блінковою, яка на старті турніру перемогла українку Юлію Стародубцеву — 6:7, 6:4, 6:1.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна сенсаційно вибула з Wimbledon-2026, програвши в першому колі іншій українці Дар'ї Снігур.

Також ми розповідали, що українська тенісистка Даяна Ястремська відіграла чотири матчболи та вийшла до другого раунду Wimbledon-2026.

Матчі основної сітки Wimbledon-2026 триватимуть від 29 червня до 12 липня. Торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

Реклама

Новини партнерів