ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Костюк розгромною перемогою стартувала на Wimbledon-2026

Марта без проблем обіграла аргентинку Надю Подороску.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) вийшла до другого кола Wimbledon-2026.

На старті основної сітки трав'яного мейджора 24-річна уродженка Києва розгромила аргентинку Надю Подороску — 6:1, 6:2.

Це буде перша очна зустріч тенісисток. Костюк вшосте грає в основній сітці Wimbledon.

У другому раунді Марта зіграє з "нейтральною" росіянкою Анною Блінковою, яка на старті турніру перемогла українку Юлію Стародубцеву — 6:7, 6:4, 6:1.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна сенсаційно вибула з Wimbledon-2026, програвши в першому колі іншій українці Дар'ї Снігур.

Також ми розповідали, що українська тенісистка Даяна Ястремська відіграла чотири матчболи та вийшла до другого раунду Wimbledon-2026.

Матчі основної сітки Wimbledon-2026 триватимуть від 29 червня до 12 липня. Торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
274
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie