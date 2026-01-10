Костюк розгромила шосту ракетку світу та вийшла до фіналу турніру WTA у Брисбені

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені.

У півфіналі престижних змагань 23-річна українка розгромила шосту ракетку світу американку Джессіку Пегулу – 6:0, 6:3.

Матч тривав 56 хвилин. Упродовж поєдинку Костюк 4 рази подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.

Марта вчетверте в кар'єрі вийшла до фіналу на рівні WTA та вперше від квітня 2024 року. Після перемоги на змаганнях в Остіні у березні 2023-го вона програла два фінали 2024-го – у Сан-Дієго та Штутгарті.

Зазначимо, що Марта у Брисбені стартувала одразу з другого раунду, де з камбеком знищила представницю Казахстану Юлію Путінцеву, яка до 2012 року виступала за Росію.

У третьому колі українка перемогла третю ракетку світу, фіналістку US Open-2025 американку Аманду Анісімову.

У чвертьфіналі Марта обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

У фіналі Костюк зіграє проти першої ракетки світу "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко. Матч відбудеться у ніч проти неділі, 11 січня.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.