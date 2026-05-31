Костюк розібралася з експершою ракеткою світу та вийшла до чвертьфіналу Roland Garros

В 1/8 фіналу Марта здобула перемогу над полькою Ігою Швьонтек.

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) вийшла до чвертьфіналу Roland Garros-2026.

В 1/8 фіналу ґрунтового мейджора 23-річна уродженка Києва здобула перемогу над експершою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек (№3 WTA) — 7:5, 6:1.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Костюк виконала 5 подач навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.

Костюк провела четверту очну зустріч зі Швьонтек і здобула першу перемогу. Раніше Марта жодного разу не вигравала в Іги навіть сет.

Зазначимо, що в першому раунді Костюк обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву, яка нещодавно змінила громадянство на іспанське — 6:2, 6:3.

У другому колі Марта здобула вольову перемогу над американкою українського походження Кеті Волинець — 6:7, 6:3, 6:3.

У третьому раунді Костюк обіграла швейцарку Вікторію Голубич (№82 WTA) — 6:4, 6:3.

У чвертьфіналі Костюк позмагається з переможницею поєдинку між українкою Еліною Світоліною (№7 WTA) та швейцаркою Беліндою Бенчич (№11 WTA), який також відбудеться сьогодні, 31 травня.

Марта уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Roland Garros. Швьонтек є чотириразовою переможницею цього турніру Grand Slam (2020, 2022, 2023, 2024).

Для Костюк це буде другий у кар'єрі чвертьфінал на турнірах Grand Slam. Раніше вона діставалася 1/4 фіналу на Australian Open-2024.

Раніше повідомлялося, що Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну спортсменку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

