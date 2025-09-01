ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Костюк у напруженій боротьбі не зуміла пробитися до чвертьфіналу US Open-2025

Марта в майже тригодинному матчі поступилася чешці Кароліні Муховій.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) не змогла вийти до чвертьфіналу US Open-2025.

В 1/8 фіналу 23-річна уродженка Києва у напруженій боротьбі програла чешці Кароліні Муховій (№13 WTA) – 3:6, 7:6, 3:6.

Матч тривав 2 години 54 хвилини. Костюк виконала 6 подач навиліт і припустилася 7 подвійних помилок. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Зазначимо, що на старті американського мейджора Марта обіграла британку Кеті Бултер (№48 WTA), у другому раунді перемогла Зейнеп Сонмез (№81 WTA) з Туреччини, а в третьому колі здолала француженку Діан Паррі (№107 WTA).

Зігравши в 1/8 фіналу, Костюк оновила особистий рекорд на US Open. Раніше її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam був третій раунд.

Марта – остання українка, яка вибула з одиночного розряду US Open-2025. Раніше перший раунд змагань не зуміли подолати Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Водночас Костюк продовжує виступи в парному розряді US Open-2025, де разом з румункою Єлєною-Габріелою Русе в 1/8 фіналу зіграє проти "нейтральної" росіянки Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізе Мертенс.

Чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату США є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie