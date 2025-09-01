Костюк у напруженій боротьбі не зуміла пробитися до чвертьфіналу US Open-2025

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) не змогла вийти до чвертьфіналу US Open-2025.

В 1/8 фіналу 23-річна уродженка Києва у напруженій боротьбі програла чешці Кароліні Муховій (№13 WTA) – 3:6, 7:6, 3:6.

Матч тривав 2 години 54 хвилини. Костюк виконала 6 подач навиліт і припустилася 7 подвійних помилок. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Реклама

Зазначимо, що на старті американського мейджора Марта обіграла британку Кеті Бултер (№48 WTA), у другому раунді перемогла Зейнеп Сонмез (№81 WTA) з Туреччини, а в третьому колі здолала француженку Діан Паррі (№107 WTA).

Зігравши в 1/8 фіналу, Костюк оновила особистий рекорд на US Open. Раніше її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam був третій раунд.

Марта – остання українка, яка вибула з одиночного розряду US Open-2025. Раніше перший раунд змагань не зуміли подолати Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Водночас Костюк продовжує виступи в парному розряді US Open-2025, де разом з румункою Єлєною-Габріелою Русе в 1/8 фіналу зіграє проти "нейтральної" росіянки Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізе Мертенс.

Реклама

Чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату США є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.