ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Костюк упевнено вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros

У третьому раунді Марта здобула перемогу над швейцаркою Вікторією Голубич.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2026.

У третьому колі ґрунтового мейджора 23-річна уродженка Києва впевнено обіграла швейцарку Вікторію Голубич (№82 WTA) — 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 40 хвилин. Українка подала 4 рази навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 4з 9 брейкпойнтів.

Зазначимо, що в першому раунді Костюк обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву, яка нещодавно змінила громадянство на іспанське — 6:2, 6:3.

У другому колі Марта здобула вольову перемогу над американкою українського походження Кеті Волинець — 6:7, 6:3, 6:3.

В 1/8 фіналу Костюк позмагається з третьою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек, яка в третьому раунді обіграла свою співвітчизницю Магду Лінетт (WTA №73) — 6:4, 6:4.

Раніше повідомлялося, що Україна встановила національний рекорд за представництвом у третьому колі Roland Garros. Уперше в історії до цієї стадії дійшли одразу чотири українки — Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Стародубцева вже вибула з турніру після поразки у третьому раунді від китаянки Ван Сію — 3:6, 5:7. Світоліна та Олійникова зіграють свої матчі 1/16 фіналу пізніше.

Раніше повідомлялося, що Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну спортсменку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Також ми розповідали, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie