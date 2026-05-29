Костюк упевнено вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros

Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2026.

У третьому колі ґрунтового мейджора 23-річна уродженка Києва впевнено обіграла швейцарку Вікторію Голубич (№82 WTA) — 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 40 хвилин. Українка подала 4 рази навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 4з 9 брейкпойнтів.

Зазначимо, що в першому раунді Костюк обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву, яка нещодавно змінила громадянство на іспанське — 6:2, 6:3.

У другому колі Марта здобула вольову перемогу над американкою українського походження Кеті Волинець — 6:7, 6:3, 6:3.

В 1/8 фіналу Костюк позмагається з третьою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек, яка в третьому раунді обіграла свою співвітчизницю Магду Лінетт (WTA №73) — 6:4, 6:4.

Раніше повідомлялося, що Україна встановила національний рекорд за представництвом у третьому колі Roland Garros. Уперше в історії до цієї стадії дійшли одразу чотири українки — Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Стародубцева вже вибула з турніру після поразки у третьому раунді від китаянки Ван Сію — 3:6, 5:7. Світоліна та Олійникова зіграють свої матчі 1/16 фіналу пізніше.

Раніше повідомлялося, що Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну спортсменку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Також ми розповідали, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

