Костюк успішно стартувала на US Open-2025
Марта єдиною з українок змогла подолати перший раунд Відкритого чемпіонату США.
Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) успішно розпочала виступи в основній сітці одиночного розряду US Open-2025.
У своєму стартовому матчі на турнірі 23-річна уродженка Києва обіграла британку Кеті Бултер (№48 WTA) – 6:4, 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину і 38 хвилин. Костюк 9 раз подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 4 з 9 брейкпойнтів.
Марта – єдина українка, кому вдалося пробитися до другого кола US Open-2025.
Раніше перший раунд цього турніру Grand Slam не зуміли подолати Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
Костюк усьоме виступає на US Open. Її найкращим результатом тут є третій раунд, куди вона діставалася 2020 та 2024 року.
Чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату США є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.
Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.