ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

Костюк успішно стартувала на US Open-2025

Марта єдиною з українок змогла подолати перший раунд Відкритого чемпіонату США.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) успішно розпочала виступи в основній сітці одиночного розряду US Open-2025.

У своєму стартовому матчі на турнірі 23-річна уродженка Києва обіграла британку Кеті Бултер (№48 WTA) – 6:4, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину і 38 хвилин. Костюк 9 раз подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 4 з 9 брейкпойнтів.

Марта – єдина українка, кому вдалося пробитися до другого кола US Open-2025.

Раніше перший раунд цього турніру Grand Slam не зуміли подолати Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Костюк усьоме виступає на US Open. Її найкращим результатом тут є третій раунд, куди вона діставалася 2020 та 2024 року.

Чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату США є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie