Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

Костюк установила рекорд України на турнірах Grand Slam

Марта стала першою українкою, якій вдалося вийти до 1/8 фіналу мейджора одночасно в одиночному та парному розрядах.

Автор публікації
Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк встановила національний рекорд на турнірах Grand Slam.

23-річна уродженка Києва дісталася 1/8 фіналу US Open-2025 як в одиночному, так і парному розряді, де виступає разом з румункою Єлєною-Габріелою Русе.

Марта стала першою в історії українкою, якій вдалося вийти до 1/8 фіналу мейджора одночасно в одиночному та парному розрядах.

Раніше низка українських тенісисток доходили до 1/8 фіналу одиночного і парного розрядів на турнірах Grand Slam, але робила це в різні сезони.

  • Катерина Бондаренко, US Open: 2009 року в одиночному розряді, 2008-го в парному;

  • Альона Бондаренко, Australian Open: 2010 року в одиночному розряді, 2008-го в парному;

  • Марта Костюк, Roland Garros: 2021 року в одиночному розряді та 2020, 2022, 2023, 2024 року в парному; Australian Open: 2024-го в одиночному розряді та 2022, 2023, 2025 року в парному; US Open-2025: і в одиночному, і в парному розрядах;

  • Леся Цуренко, Wimbledon: 2023 року в одиночному розряді та 2017-го у парному;

  • Даяна Ястремська, Australian Open: 2024 року в одиночному розряді та 2022-го в парному.

Костюк в 1/8 фіналу одиночного розряду US Open-2025 позмагається з чешкою Кароліною Муховою (№13 WTA). Цей матч відбудеться у понеділок, 1 вересня.

За вихід до чвертьфіналу парного турніру Костюк і Русе зіграють проти "нейтральної" росіянки Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізе Мертенс.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

